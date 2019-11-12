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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başkan Kılınç'a ziyaret

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Adıyaman’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Adıyaman'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman ziyareti kapsamında Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'la bir araya geldi.


Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle gerçekleştirilen ‘Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Adıyaman'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Süleyman Kılınç'la bir araya geldi. Vali Aykut Pekmez ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Kılınç'tan Adıyaman hakkında bilgiler alan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları mutluluğu söyledi.


Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a tablo hediye etti.

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