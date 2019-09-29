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Doğa Koleji'nden anlamlı etkinlik

Doğa Koleji, Adıyaman alışveriş merkezinde Türkçe isim kullanan işletmelere plaket verdi.


Adıyaman'da bu yıl eğitim ve öğretime başlayan Doğa Koleji, yeni eğitim öğretim döneminde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Adıyaman alışveriş merkezinde bulunan işletmelerin içerisinde Türkçe isim kullananlara teşekkür plaketi verdi.


Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Doğa Koleji Ortaokul Müdürü Nesrin Ekinci, öğretmenleri ve öğrencileri işyerlerini ziyaret ederek plaketleri takdim etti. İşletme sahipleri kendilerine verilen plaketler nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemezken, Doğa Koleji yöneticileri Türkçe isim kullandıkları için işletme sahiplerini ve yöneticilerine teşekkür etti.


Adıyaman Doğa Koleji Kurucusu Orhan Ekinci, eğitimin sadece sınıflarda olmadığını ve bu tür sosyal etkinliklerin önemine işaret ederek, Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında 21 işletmeye plaket verdikleri söyledi.


Ekinci, Doğa Koleji olarak bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini dile getirdi.

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