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Doğalgaz borusunda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde doğalgaz borusunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğalgaz borusunda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan Döndü Eşkiler'e ait binanın giriş kapısının yanında bulunan doğalgaz borusunda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda binada ve doğalgaz borusunda maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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