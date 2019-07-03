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Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı

Adıyaman’da bomba gibi patlayarak yanan doğalgaz kombisi mahallede paniğe neden oldu.

Adıyaman'da bomba gibi patlayarak yanan doğalgaz kombisi mahallede paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi'nde Yasin P.'ye ait ikametin balkon kısmındaki doğalgaz kombisi bilinmeyen bir nedenle patladı. 3 katlı binanın 2'nci katında meydana gelen olayı fark eden ev sakinleri ile mahalleliler alevlere müdahale edip itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlayan kombide soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kombide büyük çapta hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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