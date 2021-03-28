İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğalgaz tesisatında çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir ikametin doğalgaz tesisatında çıkan yangın söndürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikametin doğalgaz tesisatında çıkan yangın söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesinde bulunan bir ikametin doğalgaz tesisatında yangın meydana geldi. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrollü bir şekilde söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda doğalgaz tesisatında maddi hasar meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.