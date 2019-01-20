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Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere motosikletli tepki

Adıyaman’da Doğu Türkistan’da yaşanan zulümlere tepki göstermek amacıyla motosikletlerle konvoy düzenlendi.

Adıyaman'da Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere tepki göstermek amacıyla motosikletlerle konvoy düzenlendi.


Adıyaman FSM Motorcular Grubu tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan konvoy etkinliğine Adıyaman'da yüzlerce kişi motosikletleri ve araçlarıyla katıldı. Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, motosikletleri ve araçlarıyla Abuzer Gaffari Türbesi'ne gitti.


Buraya gelen vatandaşlar Doğu Türkistan'da şehit olanlar için dualar etti. Daha sonra konvoy kent merkezinde bulunan Demokrasi Parkı önüne geldi. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı.


Adıyaman FSM Motorcular Grubu Başkanı Murat Çetin, "Doğu Türkistan'da Çin zulmüne uğrayan Müslüman kardeşlerimiz için burada toplandık. Biz onları sosyal medyada takip ettiğimiz de onlardan anladığımız, para, pul gibi bir şeyler istemiyorlar. Onlar sadece seslerini duyurmak için çığlık atıyorlar. Bizler de onlara okyanusta bir bardak su olabilmek için toplandık” diye konuştu.

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