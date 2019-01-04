Doğu'nun boğaz köprüsünün girişinde yol çöktü

Türkiye'nin en büyük köprüleri arasında yer alan ve ‘Doğu'nun boğaz köprüsü' olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü'nün girişinde çökme meydana geldi.

Adıyaman-Siverek-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan, Doğu'ya yapılan en büyük yatırımlardan biri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Nissibi Köprüsü'nün yaklaşık 500 metre gerisinde aşırı yağışlardan dolayı çökme meydana geldi. Adıyaman'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış Kahta-Nissibi Köprüsü arasındaki yola da zarar verdi. Köprüye yakın konumdaki çökme nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik ayrışma meydana geldi. Dört şeritli yolun 2 şeridinden fazla kısmı kullanılmaz hale geldi. Karayolları ekipleri çöken kısmı şeritle kapattı.

Çökmenin gittikçe derinleştiği, doğu ile batı illeri arasındaki bağlantıyı sağlayan Nissibi Köprüsü'nden geçişlerin tehlikeye girdiği öğrenildi.