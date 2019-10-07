İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğuştan kanser Yusuf, yaşam mücadelesini kaybetti

Adıyaman’da, doğuştan ilik kanseri olan 3 yaşındaki Yusuf Mirza Özilik, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Adıyaman'da, doğuştan ilik kanseri olan 3 yaşındaki Yusuf Mirza Özilik, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.


Adıyaman'da, ilik kanseri dolayısıyla yaklaşık 2 yıldır tedavi gören 3 yaşındaki Yusuf Mirza Özilik, tedavisi için Adıyaman milletvekillerinin girişimleri sonucunda geçtiğimiz haftalarda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Ankara'ya ambulans uçak ile götürüldü. Ankara'da bulunan bir hastanede yaklaşık 15 gün tedavi gören Yusuf Mirza Özilik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşam savaşını kaybeden Yusuf Mirza Özilik'in cenazesi Ankara'dan Adıyaman'a getirilerek yeni mezarlıkta toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.