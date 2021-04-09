Dolandırıcılık çetesine 3 ilde eş zamanlı operasyon

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sıkı takip ve planlı çalışmalar sonucunda dolandırıcılık çetesi çökertildi. Adıyaman, Van, Mersin, Ağrı, Giresun ve Mardin illeri ve ilçelerinde ikamet eden 27 vatandaşı “Terör Örgütüne T.C. Kimlik Numaranız veya adınız kullanılarak para aktarılmış, aktarılan paralar ile sizin paraların seri numarası kontrol edilecek” şeklinde beyanlarda bulunarak kandırmak ve korkutmak suretiyle, hesaplarında bulunan paraları kendi hesaplarına aktararak dolandırıcılık suçu işleyen çeteye operasyon düzenlendi. A.G., H.G., C.B., U.K.B., Y.A. ve M.F.K. isimli şahıslar, 27 vatandaşın 67 bin lirasını dolandırdı. Örgüt lideri olan A.G. isimli şahıs dolandırıcılık esnasında suçüstü yakalandı. Bu operasyon ile 3 kişinin 25 bin TL dolandırılması engellendi. Şüpheli H.G. isimli şahsın hesabına 2018 yılından bu yana 295 bin TL para girişi olduğu tespit edildi.

Adıyaman merkezli Şanlıurfa ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda H.G., C.B., U.K.B., Y.A. ve M.F.K. isimli şüpheliler yakalandı. Üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet modem, 2 adet flash bellek, 13 adet cep telefonu, 10 adet sim kart ve 5 bin 280 TL ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda 27 adet faili meçhul olay aydınlatıldı.

Adli makamlarca yapılan işlemlerini müteakip 5 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.