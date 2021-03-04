Dolandırıcılık olayında 1 şahıs tutuklandı

Adıyaman'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı şüphesiyle adliyeye çıkarılan 2 şahıstan biri tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'da bir vatandaşın internet üzerinden 21 bin TL dolandırılması olayına karışarak Adıyaman'da faaliyet gösteren bir kuyumcuya parayı havale ettirerek altın almaya çalışan K.T., ve M.A., isimli iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen şahıslardan K.T., isimli kadın serbest bırakılırken M.A., isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.