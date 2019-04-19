Dolu Tut ilçesini beyaza bürüdü

Adıyaman'ın Tut İlçesinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle Akdağ beyaza bürünürken, meyve ağaçları zarar gördü.

Öğle saatlerinde bastıran fındık büyüklüğündeki dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Dolu yağışından dolayı beyaza bürünen karayolunda araçlarıyla ilerlemekte zorlanan sürücüler manzara karşısında şaşkına döndü. İlçenin kuzeyindeki Akdağ bölgesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü.

Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özer, çiftçilerin zarara uğradığını söyledi. Özer, meyve ağaçlarının zarara uğramasından dolayı Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin hasar tespiti yaparak, Bakanlığın bölgeyi afet bölgesi ilan etmesini ve çiftçilerin borçlarının ertelenmesini istedi.