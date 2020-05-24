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Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ve bahçelere zarar verdi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ve bahçelere zarar verdi.


Sincik ilçesinde Mayıs ayında yağan dolu vatandaşı şaşırttı. İlçe genelinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara, bağ ve bahçelere ciddi anlamda zarar verdi. Yılın bu mevsiminde dolu yağışının pek görülmediğini belirten vatandaşlar, hasat zamanı yaklaşan hububat ürünlerine, bağ, bahçe ve sebzelere vurarak zarar verdi. Dolu yağışı ile birlikte her yer beyaza büründü. Dolu yağışının ardında havanın açmasıyla hayat normale döndü.

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