İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Domuzlar şehir merkezine indi

Adıyaman’da şehir merkezine inen domuzlar şaşırttı.

Adıyaman'da şehir merkezine inen domuzlar şaşırttı.


Adıyaman'ın kırsal bölgelerinde sık sık görülen yaban domuzları bu defa kent merkezinde görüldü. Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü üzerinde görülen yaban domuzlarını fark eden vatandaşlar, domuzları cep telefonlarıyla kayda aldı. Bir süre Atatürk Bulvarı üzerinde gezinen domuzlar, daha sonra Flamingo yoluna indi. Yoğun trafiğin olduğu yolda ilerleyen domuzlar, zaman zaman sürücülere de zor anlar yaşattı. Domuzlar daha sonra köprü yakınlarında bulunan ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.