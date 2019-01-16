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Dört aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kahta Diyarbakır Karayolu Öğretmenevi civarında meydana geldi. Mahmut Bozan yönetimindeki 55 AAD 02 plakalı otomobil ile Muhammed Cici yönetimindeki 63 BA 462 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Mahmut Bozan yönetimindeki otomobil, park halinde bulunan plakası henüz öğrenilemeyen 2 otomobile çarptıktan sonra bir bankanın ATM'sine çarparak durabildi.


Kazada, otomobillerde bulunan Osman Bozan, Mehmet Atalay ve Bedir Varol yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinde ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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