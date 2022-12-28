Dört arkadaş yayla dönüşü kar ve tipide mahsur kaldı

Önceki gün Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışında 4 kişi yayladan inerken yolda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Şahıslar 4 kilometre yürüyerek esaretten kurtuldu.

Olay, Adıyaman'ın Gerger ilçesi sınırları içerisinde önceki gün meydana geldi. İlçeye bağlı Mırtan köyünde yaşayan 4 kişi gündüz 2 araç ile yaylaya çıktı. Kar yağışının başlamasıyla yayladan köye dönmeye çalışan şahıslar yolda araçlarıyla ilerleyemedi. Telefonların çekmediği bölgede köylülerden yardım isteyemeyen şahıslardan arazi aracı olan sürücü, telefonun çektiği bölgeye ulaşmak için aracıyla hareket etti. Bir süre sonra oda kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi.

Bunun üzerine 4 arkadaş araçlarını bırakarak, yaklaşık 4 kilometre kadar yürüdü. Telefonun çektiği bölgede köylüler arandı. Köylü vatandaşlar traktörler ile gelerek mahsur kalan vatandaşların araçlarını kurtardı. Şahısların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.