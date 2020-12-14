İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dört günde 302 adres karantina altına alındı

Adıyaman’da, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla dört günde 302 adres karantinaya alındı.

Adıyaman'da, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla dört günde 302 adres karantinaya alındı.


Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman'da 11 Aralık'ta 86, 12 Aralık'ta 68, 13 Aralık'ta 72 ve 14 Aralık'ta 76 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.


Toplam 302 adresin karantinaya alındığı Adıyaman'da yetkililer, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.