Dört günde 302 adres karantina altına alındı

Adıyaman’da, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla dört günde 302 adres karantinaya alındı.
Adıyaman'da, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla dört günde 302 adres karantinaya alındı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman'da 11 Aralık'ta 86, 12 Aralık'ta 68, 13 Aralık'ta 72 ve 14 Aralık'ta 76 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.
Toplam 302 adresin karantinaya alındığı Adıyaman'da yetkililer, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.