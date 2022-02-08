Adıyaman'da, korona virüs salgını dolayısıyla dört günde bin 635 adres karantina altına alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Karar doğrultusunda Adıyaman'da, 5 Şubatta 261, 6 Şubatta 554, 7 Şubatta 361 ve 8 Şubatta 459 adres olmak üzere toplam bin 635 adres için karantina kararı verildi.

Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı bin 635 adreste 7 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.