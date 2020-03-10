Dost Eli ile öğrencilerin saç bakımları yapıldı

Dost Eli Projesi kapsamında Adıyaman merkeze bağlı Zey Köyü Okulu'nda öğrencilerin saç bakımı yapılarak öğrencilere aynı zamanda kuaförlük mesleğinin de tanıtımı gerçekleşti. Okulda bulunan bütün öğrencilere tek tek yapılan saç bakımlarının dışında aynı zamanda öğrencilerle de sohbet edildi.

Amaçlarının köy okulu öğrencilerinin gönüllerine dokunmak olduğunu söyleyen Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mithat Tepe ile Saç Bakım Hizmetleri alanı Müdürü Sevcan Acıöz, sosyal sorumluluk gerektiren böyle bir projeye kayıtsız kalamayacaklarını öğrencilerle zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.