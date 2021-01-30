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Dövüş horozu havalandırma boşluğuna düştü

Adıyaman’da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen dövüş horozu itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen dövüş horozu itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.


Olay, Kap Cami Mahallesi Harıkçı Caddesi'nde meydana geldi. Dört katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen horozun sesini binanın altındaki işyeri çalışanları duydu. Horozun sürekli ses çıkarması üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, işyerinin havalandırma penceresinden havalandırma boşluğuna girdi. Güçlükle girdikleri havalandırma boşluğunda bulunan dövüş horozu yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda havalandırma boşluğundan çıkartılabildi.


İtfaiye ekipleri dövüş horozunu işyeri çalışanlarına teslim ederken, sahibinin bina sakinlerinden bir kişi olduğu tahmin ediliyor.

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