Down sedromlu kayıp kadın yaralı olarak bulundu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayıp olarak aranan down sendromlu kadın 10 kilometre uzakta yaralı olarak bulundu.

Olay, Adıyaman'ın Gerger ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Burçak Aslan (36) isimli down sendromlu kadın, sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Ailesi uyandığında kadını göremeyince durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. AFAD, jandarma ve köy korucuları kayıp olan kadını bulmak için seferber oldu.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren araması sonrasında kayıp kadın köyden 10 kilometre uzaklıkta yaralı olarak bulundu. Kadının patika yolda yürürken düştüğü ve hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yaralı kadın acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.