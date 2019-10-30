Down sendromlu Aysun'un hayali gerçekleşti

Adıyaman'da yaşayan 22 yaşındaki down sendromlu Aysun Balkan'ın kına hayali gerçek oldu.

Down sendromlu Aysun Balkan'ın babası Mehmet Balkan, Adıyaman Belediyesi Kadın Gençlik Merkezine başvurarak kızının kına hayalini anlattı. Harekete geçen Adıyaman Belediyesi Kadın Gençlik Merkezi görevlileri, kına töreni düzenlemeye karar verdi. Bütün hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkan ailesine müjdeli haber verildi. Kadın Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen kına töreninde şarkılar söylenip doyasıya oyunlar oynandı. Programa Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürü Hakan Özöncel, Kadın Gençlik Merkezi yöneticileri ve kursiyerler de katıldı. Aysun'un son derece mutlu olduğu kına programında, Aysun ve yakınları çalınan müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Damadın olmadığı kına programında meşaleler ve mumların yakılmasından sonra Aysun'un ellerine kına yakıldı.

Kızının çok mutlu olduğunu, kendisinin de gururlu olduğunu belirten baba Mehmet Balkan, Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.