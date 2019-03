Down sendromlu çocuklar doktor oldu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgenin nitelikli sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşu olmasının yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal faaliyetler ile de toplumun her kesimine fayda ve farkındalık sağlamaya devam ediyor.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalığı Günü kapsamında Adıyaman Down Sendromlular Derneği öğrencileri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette hastane polikliniklerini gezen çocuklar, günün anlamına binaen kısa süreliğine doktor olarak, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz'ü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik ve Hastane Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan'ı muayene edip reçetelerini yazdı. Hastane Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan eşliğinde hastaneyi gezen çocuklar, aynı zamanda bir günlüğüne hastane yöneticiliği de yaptı.

Hastanede çocukları misafir ettiklerini belirten Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, "Hekim, hemşire ve sağlık çalışanı olarak, genetik farklılıkları olan ancak zenginlik olarak değerlendirdiğimiz çocuklarımızı kendi yerimize koyup onlara muayene olduk. Bütün toplumumuzun bu çocuklara sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ise konuşmasında, Türkiye'de yaşayan herkesin bir aile olduğuna inandıklarını belirterek, "Tüm çocukları kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Bugün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Down Sendromlu çocuklarla etkinlik düzenledik. Down Sendromlu çocuklarımız bizleri muayene ettiler. Bu etkinlikte çocukların mutlu olduklarını gözlemledik. Bir gün değil yılın her günü bütün engellilerle birlikte olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Down Sendromlu Fatma Bozan ise doktor olduğunu ve hastaları muayene ettiğini, Hastalarının kalbinin hızlı attığını ancak sağlık sorunlarının olmadığını ifade etti.