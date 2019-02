Dr. Bilen'den Sigara Bırakma Günü açıklaması

İbrahim Bilen, sigara bağımlılığı ile ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman 14 Nolu Sağlık Merkezinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi ve Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekim Dr. İbrahim Bilen, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bağımlılık ile mücadele konusuna değindi.

Dr. İbrahim Bilen, bağımlılık konusunda özellikle tütün ürünleriyle ilgili bağımlılığın yaygınlığına dikkat çekerek, “Tütün bağımlılığı dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeli tahmin ettiğimizden çok daha yüksektir. Sigara ve nargile ise tütün ürünlerinden en sık kullanılanlarıdır.

Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermektedir. Sebep olduğu sağlık sorunlarının başında kalp ve damar hastalıkları, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH, damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç, midede gastrit, ülser ve mide kanseri, ciltte kırışıklık, cilt kanseri, ağız kokusu ve dişlerde sararması gelmektedir. Gebelikte sigara içilmesi ise erken doğuma ve buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozukluklarına, doğum sonrası ise sütün kesilmesine yol açar” dedi.

Pasif içiciliğe işaret eden Dr. Bilen, “Pasif içicilik başkalarının içtikleri veya yanan tütün ürününden (sigara, puro, pipo, nargile, elektronik sigara gibi) kaynaklanan dumanın solunmasıdır. Aslında sigara kullanmayan ama sigara dumanına maruz kalan kişidir. Pasif içici olmanın etkileri sigara dumanına maruz kalmanın zamanı, yoğunluğu ve sıklığına göre değişmekle beraber her yıl milyonlarca insan sigaranın neden olduğu hastalıklar nedeni ile ölmektedir. Tütün dumanına maruz kalmak kanser, kalp hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalığa neden olmaktadır. Çocuklar tütün dumanının zararlı etkilerine karşı çok daha hassastır. Tütün dumanına sadece 30 dakika bile maruz kalmak, uzun süreli sigara kullanıcılarında beliren fiziksel etkileri ortaya çıkarmaktadır.

Sigara bağımlılığı, her şey kafada bitiyor, ben istediğim zaman bırakırım, bırakmak için ramazan ayını bekliyorum, biraz daha içeyim sonra bırakırım gibi bahaneler ardına sığınarak tamamen irade ile özdeşleşmiş gibi kabul ediliyor. Lakin iradesi olan her insanın istediği zaman sigarayı bırakamadığı aşikardır. Tekrar tekrar denediği halde bırakamamış olmak sadece irade eksikliği değil sigaranın(nikotinin) fizyolojik olarak güçlü bir bağımlılığı olduğunu göstermektedir. Bu durumda yapılması gereken asıl şey sigara bağımlısı olduğunu kabullenmek ve bırakmaya karar vermektir.

Vücuda her gün belirli düzeylerde alınan nikotinin bir anda kesilmesi ister istemez vücudun bir tepki vermesine neden olacaktır. Ancak bu verilen tepkinin beklenen bir şey olduğunu , aslında vücudun kendini korumaya çalıştığını ve hepsinin geçici olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki nelerdir bu geçici etkiler, stresli ruh hali, sinirlilik hali, ellerde titreme , uykusuzluk , hafif kilo alımı gibidir. Sayılan bu belirtiler herkeste görülmez. Her insanın bünyesinin ve bağımlılık düzeyinin farklılığından dolayı her insanda farklı etki ortaya çıkabilir. Belirtilerden sadece biri de görülebilir birkaçı da. Ama hepsinin ortak özelliği geçici ve normal olmasıdır. En uzun süren etki 1 ay sürmektedir.

Sigarayı bırakmanın ilk adımı sorunu kabullenmek ve sonra da çare aramaktır. Sigara içen ve sigarayı bırakmak isteyen bir kişinin öncelikle bunu içtenlikle ve kesin bir kararlılıkla istemesi gerekir. Bırakacağına inanması, bırakmaya niyet etmesi ve ardından da bırakma konusunda harekete geçmesi gerekir. Bazı sigara içicileri kendi kendilerine düşünüp taşınıp, hiç bir profesyonel yardım almadan sigarayı kendi kendilerine bırakabilir ve asla bir daha tekrar içmezler. Bu sayı ancak otuz kişiden bir kişidir. Kendi çabanızla bırakamıyorsanız profesyonel bir yardım almanız lazım . Sigara bırakma danışma hattı olan 171'i arayarak destek alabilir ve bulunduğunuz ildeki sigara bırakma polikliniklerini öğrenip başvurabilirsiniz. Sigara bırakma polikliniklerinde uygulanan tedavilerle başarı oranları çok arttı, yüzde 40'lara çıktı. İlaçlar, sigara içme isteğini azaltıyor, nikotine dayalı haz alma fizyolojisini düzenliyor. Tatminsizlik, huzursuzluk, yoksunluk belirtilerini azaltıyor. Nikotin yerine koyma yöntemleri de giderek daha az nikotine ihtiyaç duyulmasına yardımcı oluyor. Motivasyon, eğitim, yönlendirme ve takip de tedavi kadar önemli. Defalarca karar verip, denediği halde bırakamayanların bir hekimden yardım alması gerekir. Bahsettiğimiz yöntemlerin dışındaki yöntemlerin etkinliklerini bilmiyoruz , sigara bırakma isteğinizi bilip sizi maddi ve manevi olarak zarara uğratacak her türlü yöntem ve al altından satılan ürünlerden uzak durunuz” diye konuştu.