DSP VE DP'den CHP'ye geçiş

Adıyaman'ın Besni ilçesi Kesmetepe Belde Belediyesinin DP'li ve DSP'li üyeleri CHP'ye katıldı.

Kesmetepe Belediyesinin DP'li Meclis Üyesi Mehmet Özdemir ve DSP'li Meclis Üyesi Oğuz Yalçınkaya partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı. CHP'ye katılan belediye meclis üyeleri için rozet takma töreni düzenlendi.

CHP Besni Parti binasında düzenlenen törene Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar, Kesmepete Belediye Başkanı Ali Yılmaz, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı ve partililer katıldı.

Törende konuşan CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar, partilerine yeni katılan ve kendilerine güç veren Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Özdemir ve Oğuz Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

İl Başkanı Burak Binzet ise; "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz daha güçlendirdik. En güzeli bütün örgütün Belediye Başkanlarıyla ve ilçe başkanımızla bir arada olarak tek yumruk olması. Kesmetepe'deki belediye meclis üyesi sayımız 7 oldu. Bu anlamda Kesmetepe Belediye Başkanımız Ali Yılmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Güçlenerek geliyoruz. Bu bütünleşmeyi her tarafta sağlayalım" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere konuşmasında, "Kesmetepe Belediyesinde 2 encümenimizin partimize katılmaları bizi onure etti. Bundan sonraki süreçte inşallah birlik beraberlik içerisinde önce yerelde halkımızın hizmetinde olacağız, sonra Türkiye genelinde iktidar olarak ülkemizin hizmetinde olacağız. İnşallah bu pandemi bittikten sonra daha sık yan yana geleceğiz. Bundan sonra hep birlikte mücadele edeceğiz. Kesmetepe'de Ali Yılmaz başkanımız ile birlikte Kesmetepe'yi güzel hizmetlerle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından CHP'ye katılan Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Özdemir ve Oğuz Yalçınkaya'ya rozetleri takıldı.