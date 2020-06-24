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Duayen gazeteci hayatını kaybetti

Adıyaman’da 1956 yılından beri gazetecilik yapan İbrahim Çeliker, hayatını kaybetti.

Adıyaman'da 1956 yılından beri gazetecilik yapan İbrahim Çeliker, hayatını kaybetti.


Adıyaman'da Yeniyol Gazetesi'nin kurucusu, Doğuş Gazetesi kurucusu ve 2001 yılına kadar sahibi olan Sürekli Basın Kartı sahibi İbrahim Çeliker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle Gazeteci İbrahim Çeliker, tedavi gördüğü Gaziantep Sani Konukoğlu Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazına Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazeteciler ve yakınları katıldı.

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