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Düğün sonrası yumruklar konuştu

Adıyaman’da, düzenlenen bir düğün töreni sonrasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, düzenlenen bir düğün töreni sonrasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.



Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 2733 Sokak içerisinde gerçekleştirilen bir düğün töreni sonrası, davetliler arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönen kavga nedeniyle olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavgaya karışan şahıslar etkisiz hale getirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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