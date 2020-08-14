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Düğünlerde havaya ateş eden magandalar yakalandı

Adıyaman’da, yapılan düğün törenlerinde havaya rast gele ateş açan magandalar yakalandı.

Adıyaman'da, yapılan düğün törenlerinde havaya rast gele ateş açan magandalar yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, düğün törenlerinde havaya ateş eden G.Y., Y.B., E.K., isimli kişiler Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan 3 kişide 2 adet kuru sıkı tabanca ve 26 adet fişek, 1 adet av tüfeği ile 5 adet fişek ele geçirildi. Silah ve fişeklere el konulurken 3 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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