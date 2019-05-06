Dünya Çölyak Günü buluşması gerçekleştirildi

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Dünya Çölyak Günü'ne dikkat çekildi. Etkinlikte palyaço, animasyon, folklor gösterisi ve Ozan Duymaz konser verdi. Adıyaman Çölyak Derneği ve glutensiz un mamulleri üretimi yapan bir firma ile ortak etkinlik düzenlendi. Etkinliğe çölyak hastası olan kişiler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan, “Çölyak diyetine uyulduğu takdirde hiçbir problem çıkarmayan, ama uyulmadığı takdirde fazlaca problem çıkaran bir hastalıktır. Hastalıklar içerisinde diyete uyulduğunda en masum olanıdır ve günlük aktivitelerinizi ve yaşamınızı da etkilemez.

Öncelikle paylaşımlardaki amacımız diyetinize uymadığınızda neleri riske ettiğinizi bilmeniz. Diyete uyulduğu sürece hiçbir sıkıntısı olmayan çölyakın, uyulmadığı takdirde pek çok problemi de beraberinde getirdiğini tüm arkadaşlarımız bilmelidir. Sadece çölyaklılar değil tüm bireyler de bilmeli ki ‘bir seferden bir şey olmaz, bu seferlik benim hatırıma ye' gibi ısrarları yapmasınlar. Ayrıca bilinmelidir ki her üretici glutensiz üretmiyor, pek çok işletme çapraz bulaşmadan bihaber. Tüm bunların yanı sıra bir de piyasadaki ‘çölyağı kesin iyileştiriyorum, ilaç buldum' gibi söylemlerle insanları dolandıran sahtekarlar var ki bu konuda da dikkatli olunması gerekiyor. Belediye Başkanımıza seslenmek istiyorum. Çölyak hastalarına ilki Mübarek Ramazan ayında olmak üzere iki ayda bir glütensiz gıda paketi dağıtma talebimiz var. Başkanımız duyarlı bir insan Çölyaklıların bu talebini olumlu karşılayacağını bekliyoruz” dedi.

Etkinlikte Nihat Fidan'da glutensiz unlu mamuller ile ilgili bilgi verdi.