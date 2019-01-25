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Dünya Gümrük Günü

Adıyaman Gümrük İl Müdürü Ergün Akyol, kurum çalışanlarıyla birlikte “Dünya Gümrük Günü” dolayısıyla Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

Adıyaman Gümrük İl Müdürü Ergün Akyol, kurum çalışanlarıyla birlikte “Dünya Gümrük Günü” dolayısıyla Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarette Gümrük İl Müdürü Ergün Akyol, Vali Aykut Pekmez'e çiçek takdim ederek, kurum olarak yaptıkları çalışma ve faaliyetler ile Adıyaman'ın ihracat ve ithalat verileri hakkında rakamsal bilgiler sundular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez ise, Gümrük Müdürlüğünün vatandaşlarımızın memnuniyetini artırarak daha iyi hizmet verebilmesi temennisinde bulunup Gümrük Müdürlüğü çalışanlarının, Adıyamanlı sanayici iş adamlarının ve ticaret erbabının Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

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