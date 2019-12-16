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‘Dünya insan hakları günü ve kadın hakları günü" konulu seminer

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından ‘Dünya insan hakları günü ve kadın hakları günü" konulu seminer verildi.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından ‘Dünya insan hakları günü ve kadın hakları günü" konulu seminer verildi.


Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminer, Avukat Deniz Çilcan tarafından verildi. Seminere, Türk ve Suriyeli kadınlar ve müdürlük personelleri katıldı. Seminerde, dünya insan hakları günü ve kadın hakları günüyle alakalı bilgilendirmeler yapıldı.

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