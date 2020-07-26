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Dur ikazına uymayıp motosikleti bırakıp kaçtı

Adıyaman’da, polis ekiplerinin dur ikazına uymayan bir motosiklet sürücüsü, motosikletini ara sokak içerisine bırakarak kaçtı.

Adıyaman'da, polis ekiplerinin dur ikazına uymayan bir motosiklet sürücüsü, motosikletini ara sokak içerisine bırakarak kaçtı.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesinde bir motosiklet sürücüsünü fark eden trafik polis ekipleri, motosikleti kontrol etmek istedi. Polis ekipleri sürücüyü durdurmak için dur ikazında bulundu. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan sürücü ara sokaklara doğru kaçmaya başladı. Sürücü, polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca motosikleti bırakarak bu defa yaya şekilde kaçtı. Ara sokak içerisinde terk edilen motosikleti bulan polis ekipleri motosiklette yaptıkları incelemenin ardından motosikleti otoparka götürürken kaçan sürücünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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