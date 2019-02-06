İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Duraklarda görüntü kirliliği

Adıyaman’da minibüs ve otobüs duraklarına yazılan yazılar ve asılan el ilanları görüntü kirliliğine neden oluyor.

Adıyaman'da minibüs ve otobüs duraklarına yazılan yazılar ve asılan el ilanları görüntü kirliliğine neden oluyor.


Özellikle Atatürk Bulvarı üzerindeki durakların camlarına sprey boya ile yazılan duvar yazıları çirkin bir görüntüye neden oluyor. Sanayi Kavşağında bulunan otobüs durağına sprey boya ile yazılar yazılarak, camları kırıldı.


Vatandaşların tepki gösterdiği bu durum ile ilgili yetkililerden bu görüntü kirliliğini ortadan kaldırması istendi.


Duraklara zarar verilmesiyle ilgili denetimlerin arttırılması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, bunu yapanların bulunarak cezalandırılması gerektiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.