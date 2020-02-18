Durdurulan otomobilde eroin ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağında durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. F.K., M.K., M.A, M.K. ve K.Y. isimli 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramalarda 2 paket şeklinde toplam 166 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.