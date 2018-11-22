Durdurulan otomobillerden kesici aletler ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Sitilce Mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri S.U'nun kullandığı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde 1 adet muşta, 45 santim uzunluğunda pala, 1 adet 67 santim uzunluğunda döner bıçağı ile plastik cop ele geçirildi. Yine aynı bölgede durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Ü., idaresindeki otomobil içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken her iki otomobilin sürücüsü olan S.U., ile E.Ü., isimli şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.