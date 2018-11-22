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Durdurulan otomobillerden kesici aletler ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar esnasında durumundan şüphelenilen iki araçta tüfek, döner bıçağı, pala ve cop ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Sitilce Mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri S.U'nun kullandığı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde 1 adet muşta, 45 santim uzunluğunda pala, 1 adet 67 santim uzunluğunda döner bıçağı ile plastik cop ele geçirildi. Yine aynı bölgede durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Ü., idaresindeki otomobil içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken her iki otomobilin sürücüsü olan S.U., ile E.Ü., isimli şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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