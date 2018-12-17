Durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu hap çıktı

Adıyaman'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi Pirin mevkiinde devriye görevi yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 193 adet uyuşturucu hap ile bin 940 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Ele geçirilen haplara el konulurken, otomobilde bulunan T.E., N.E. ve M.G.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan N.E. ve M.G.T., işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. N.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.G.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.