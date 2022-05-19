İhlas Haber Ajansı

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Durdurulan yayalardan uyuşturucu çıktı

Adıyaman’da, durumundan şüphelenilerek durdurulan yabancı uyruklu 2 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da, durumundan şüphelenilerek durdurulan yabancı uyruklu 2 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yunus polis ekiplerince Kayalık Mahallesinde durumlarından şüphelenilen yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.E.D., ile R.I., isimli şahıslar durdurularak arandı. Kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılan şahıslarda 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri uyuşturucu maddelerini muhafaza altına alırken her iki şahıs ise gözaltın alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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