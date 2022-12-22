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Düşürülen alyans yüzüğün sahibi aranıyor

Adıyaman’da bir işletmede düşürülen ve içerisinde isim yazan alyans yüzüğün sahibi aranıyor.

Adıyaman'da bir işletmede düşürülen ve içerisinde isim yazan alyans yüzüğün sahibi aranıyor.


Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde bulunan Osmanoğlu Kebap Baklava Salonunda işletme çalışanları alyans buldu. Bir müşteri tarafından düşürüldüğü tahmin edilen ve üzerinde isim yazan alyansın sahibi aranıyor.


İşletme sahibi Nurettin Tolu, yüzüğü düşüren kişinin içindeki ismi doğru söylemesi halinde yüzüğü teslim edeceği belirterek, 0416 203 03 05 numaralı telefondan iletişime geçilebileceğini söyledi.

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