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Duvarda asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman’da, bir binanın duvarında asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Adıyaman'da, bir binanın duvarında asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.


Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında bulunan bir binanın duvarında asılı kalan ebabil kuşunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdivenini açarak ebabil kuşuna ulaştı. Burada ayağına takılan iplerden dolayı duvarda asılı kalan kuş kurtarılarak aşağıya indirildi. Her hangi bir yarası olmayan ebabil kuşu daha sonra serbest bırakıldı.

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