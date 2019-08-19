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Duvarı delmek isteyen genç elektrik akımına kapıldı

Adıyaman’da, perde asmak için matkapla duvar delen genç, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Adıyaman'da, perde asmak için matkapla duvar delen genç, elektrik akımına kapılarak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Hoca Ömer Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine perde takmak isteyen Gazi Bilen, matkapla duvarı delmeye başladı.


Bu sırada matkap ucunun duvar içerisinden geçen elektrik kablolarına temas etmesiyle elektrik akımına kapılan Bilen, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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