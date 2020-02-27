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Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesinde bulunan yaralı köpeği duyarlı vatandaş kendi aracıyla ilçeye getirerek belediye ekiplerine teslim etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesinde bulunan yaralı köpeği duyarlı vatandaş kendi aracıyla ilçeye getirerek belediye ekiplerine teslim etti.


Bölükyayla Beldesinde gördüğü yaralı yavru köpeği gören Yunus Polat, kendi aracıyla köpeği tedavi edilmesi Kahta İtfaiye Müdürlüğüne getirdi.


İtfaiye müdürlüğü ekipleri vatandaşa duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, yaralı yavru köpeğin tedavisinin ve bakımının yapılması için barınağa teslim etti.

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