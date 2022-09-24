Düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı

Adıyaman'da jandarma ve polis ekipleri düzensiz göçle mücadele yönelik huzur uygulaması yaptı.

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamına yönelik suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması bakımından özellikle sosyal ve ekonomik düzeni olumsuz yönde etkileyen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele sürüyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele yönelik huzur uygulaması yaptı. Uygulamada bin 817 şahıs, 33 metruk bina, 64 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamada 3 şahsa idari para cezası uygulandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise il genelinde 15 noktada, 25 ekip ve 130 personelin katılımı ile uygulama yaptı.

18 Suriyeli şahıs, 3 diğer uyruklu şahıs, 591 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 612 şahıs sorgulanırken, 38 işyeri, 182 araç, 19 metruk bina, 3 terminal, 3 park ve bahçe kontrol edildi.