Ebu Sadık Parkı baştan sona yenilendi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Ebu Sadık Parkı'nda komple bakım ve revize çalışması gerçekleştiriyor.

Yapılan revize çalışmalarının ardından en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak parkta bankların tamiratından, oturma gruplarına, dinlenme alanlarına kadar parktaki çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

Kahta Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ebu Sadık Parkı'nın içindeki ekipmanlar baştan sona yenilenerek hizmet vermeye başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Bankların tamiratından, oturma gruplarına, dinlenme alanlarına kadar parktaki çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

Parklarımızın sayısını artırmak ve hali hazırdaki parklarımızı da en iyi hizmeti verecek şekilde yenilemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parkın yenilenmesi esnasında yaklaşık bin 700 metre kare yürüyüş yolların parkeleri sökülüp yenilendi. 20 adet piknik masası, mevcut tüm banklar yenilendi. Boyası yapıldı. Parkın içinde bulunan sulama sistemi yetersiz olduğundan sondaj vurularak sulama sistemi ve elektrik şebekesi yenilendi. Aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizdeki parklarımızın sayısını artırmaya, hali hazırdaki parklarımızın bakım ve tadilatlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu