Eczaneden hırsızlık yapan şahıs son işinde yakayı ele verdi

Adıyaman'da, eczaneden ve bir ikametten hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Haydar Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir eczaneye girerek 1 adet cep telefonu çalan A.M.İ., isimli şahsın yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında her yerde aranan A.M.İ., isimli şahıs, Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir ikamette hırsızlık için girdiği esnada suçüstü yakalandı. İkametten bir şey çalamadan yakalanan şahsın üst aramasında daha önceden eczaneden çaldığı 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına polis ekipleri tarafından el konulurken şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.