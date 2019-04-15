Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi yönetici hazırlık kursu düzenliyor

Deneme sınavları ile adayların hazırlık sürecinin pekiştirildiği kurslar hakkında bilgi veren Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bekir Erdinç, “Kültürel ve akademik sendikacılık kapsamında, üyelerimizin mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bugüne kadar, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği, Okul Müdür ve Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme sınavlarında kitaplar bastırarak, modüller hazırlayarak, deneme sınavları yaparak, uzaktan eğitim merkezi kurarak üyelerimizi sınavlara en iyi şekilde hazırlamanın çabası içerisinde olduk” dedi.

Erdinç, “Alanında uzman bir ekibin hazırladığı kitapları üyelerimize ulaştırırken, uzaktan eğitim vererek, deneme sınavları yaparak üyelerimizin başarılı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar iki deneme sınavını uyguladık.Üçüncü deneme sınavını da uygulayarak hazırlık sürecini pekiştirmek istedik. 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan EKYS'ye katılacak üyelerimize üstün başarılar diliyoruz. Üyelerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki taleplerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.