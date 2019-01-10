Eğitim Bir-Sen Gazeteciler Gününü kutladı

Bir otelin kahvaltı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Başkan Yardımcısı Habib Yıldırım, sendika üyeleri, Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Yapılan sabah kahvaltısı sonrasında konuşan Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi Başkan Yardımcısı Habib Yıldırım, gazetecilerin gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra konuşan Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ise, “Tarih boyunca doğru haberleşme, en dar muhitten başlayarak en geniş çevreye kadar sağlıklı iletişim kurmanın temel şartlarından biri olmuştur. Doğru haber alma imkanı olmayanlar, doğru bilgi üretemez, doğru yorum ve tanımlama yapamazlar. Demokrasi, özgür basınla, basın ve çalışanları da demokrasiye samimi yakınlıklarıyla önem ve güç kazanmaktadır. Ülke olarak, 28 Şubat darbesi ve son olarak 15 Temmuz işgal girişiminde görüldüğü gibi, yakın tarihimizde çok hazin, iğrenç ve kimi durumlarda gülünç çelişkileri hep yaşadık. İnsan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyi amaçlayan yasakçı, vesayetçi, darbeci girişimlerin oluşturmak istedikleri karanlık kuşatmayı aydınlatmak gibi temel bir görevi ve sorumluluğu olması gereken basın, hak ve özgürlüklere her zamankinden daha fazla duyarlı olmalıdır. Bu, onun hem amacı hem varlık sebebidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, basın meslek ilkelerine bağlı kalarak, mesleki ve toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin gününü kutluyor, bugünün, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, sosyal ve ekonomik haklarının teslim edilmesine, mağduriyetlerinin giderilmesine, güven ve imkân sağlayıcı çalışmaların yapılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ise yaptığı konuşmada, “Tabii afetlere, sosyal olaylara ilaveten savaş ve terör, gazetecilerin işini zorlaştırmaktadır. Ölüm dahil her türlü risk altında haber peşinde koşturan gazeteciler, kamu ve insanlık yararına hayati bir iş yapmaktadır. Aç kalma, yaralanma, kaçırılma, tutuklanma, işkence görme, ölme veya öldürülme gibi pek çok zorluğa, engellemeye rağmen, gerçekleri onların kaleminden, objektif veya kameralarından öğreniyoruz. Bazen bir fotoğraf karesi, bazen bir çığlık, kitleler üzerinde başkentlerin, lobilerin ışıltılı salonlarında oluşturulan politik baskıdan daha güçlü etki yapmakta, kitleleri harekete geçirmektedir. Bu anlamda üzerimizdeki ağır sorumluluğun farkında olarak mesleğimizi icra ediyoruz. Bugünün meslektaşlarımızın sorunlarının tartışıldığı ve yasal düzenlemeler için somut adımların atıldığı çalışmalara vesile olmasını diliyor, tüm meslektaşlarımın gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.