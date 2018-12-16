Eğitim Bir- Sen üyeleri bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) ilçe temsilciliği tarafından düzenlenen tanışma ve buluşma programı yoğun ilgi gördü.

Özel bir restoranda düzenlenen programda göreve yeni başlayan sendika yönetim kurulu üyeleri ile sendika üyeleri tanışarak eğitim ve mesleki konularda istişarelerde bulundu.

Program, Eğitim Bir- Sen ilçe Temsilcisi İsmail Tümer ve yönetim kurulu üyelerinin programa katılan üyelerin masalarını ziyaret etmesi, tanışması ve sohbet etmesiyle başladı.

Yakın zaman içerisinde Eğitim Bir- Sen hizmet yarışı için yaklaşık 4 aylık bir seçim sürecinin sona erdiğini kaydeden Eğitim Bir- Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz, “Demokrasi havasında geçen bu hizmet yarışında sürecin birbirimizi kırmadan, incitmeden, üzmeden, kardeşçe bitmesi ve kaldığı yerden devam etmesi bizi sevindirdi. Sürecin bu şekilde ilerlemesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizlerde Eğitim Bir-Sen neferleri olarak bu yolculuğa kardeş kazanmak için çıktık. Asla kardeş kaybetmeyi düşünmedik. Bu anlayışta olduğumuz için herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Üreterek ve eğiterek teşkilatı daha donanımlı daha mücadeleci ve daha kararlı hale getirmek için bu faaliyetleri sürdüreceklerini aktaran Eğitim Birsen Kahta Temsilcisi İsmail Tümer ise, “Adanmışlık ruhuyla alanda mücadele veren temsilcilerimizle el ele, omuz omuza, gönül gönüle bu kutlu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dört yılda sorunlardan beslenmeyi reddeden tavrımızı sürdürmeyi bir borç biliyoruz. Biz istiyoruz ki birlikte çözelim, birlikle çözelim. İnanıyoruz ki birlikte olursak, birliğimizi korursak vesayet düzenlerine ve küresel şebekelerin operasyona yenik Türkiye hayali kuranların hayali kursaklarında kalacaktır.

Yeni dönemde teşkilatımızla, sizlerle birlikte sendikamızı yeni hedeflere, yeni ufuklara taşıyacağız. Sosyal kültürel faaliyetlerin arttığı, sosyal sorumluluk projelerinin yoğunlaştığı, üye kalmanın gereklerinin yerine getirildiği, üye kalma bilincine yatırım yapıldığı yeni bir dönem olacaktır.

Öğretmenlerimizin kurs ve seminer gibi mesai saatleri dışında çalıştırılmasının önüne geçtik. Bundan sonra öğretmenlerimiz kurs ve seminer gibi mesai saatleri dışında yapılan çalışmalara katılmayacak.

Görevde yükselme sınavında üyelerimiz için kurs açtık, deneme sınavları düzenledik. Şu ana kadar ilçemizde yapılamayan MTSK sınav sorumlusu kursunu ilçe milli eğitimle istişare ederek ilçemizde yapılmasını sağladık.

Bu yeni dönemde erdemli bir neslin yetişmesi için çalışmalarımızı daha da arttırarak sürdürmeliyiz. Bundan sonra gençliğe yönelik çalışmalara daha da ağırlık vereceğiz. Medeniyet değerlerimizi kuşanan bir gençliğin yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız.

Hiçbir arkadaşımızı dışarıda bırakmadan, herkesin katkısını muteber sayacağımız, emeklerine saygı duyduğumuz ağabeylerimizin, arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin müktesebatına değer vermede, vefa göstermede tasarrufa gitmeyeceğimiz.

Ne yapmak istediğini bilen bir sendika ve ne yaptığını bilen bir ekibiz. İmha ve tenkit diline tevessül etmeden, inşa ve teklif dilini sahiplenerek sorunları aşmanın gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Eğitim Bir- Sen il Başkanı Ali Deniz, Eğitim Bir- Sen ilçe Başkanı İsmail Tümer, ilçe temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.