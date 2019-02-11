Eğitim Bir- Sen üyelerine özel bireysel gelişim kursları

Kodlama, yüzme, zeka oyunları ve İngilizce olmak üzere dört dalda başlatılan kurslara talep her geçen gün artıyor.

Bireysel gelişim kursları hakkında açıklamalarda bulunan Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, “ Eğitim Bir- Sen olarak üyelerimizin sosyal, özlük ve ekonomik haklarının mücadelesini vermenin yanı sıra akademik ve bireysel gelişim imkanları sunmanın heyecanını ve iştiyakını yaşıyor, hizmet sendikacılığı alanında örnek faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

Başkan Deniz, bireysel gelişim kurslarının Adıyaman Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak kodlama, yüzme, zeka oyunları ve İngilizce olmak üzere şimdilik dört dalda açıldığını belirterek ihtiyaç ve talep halinde farklı alanlardan da kurslar açılabileceğini, mevcut kursların ise bitiminde talepler doğrultusunda sürdürülebileceğini söyledi. Bireysel Gelişim Kurslarına talebin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Başkan Deniz, “Her alanda kursiyer sayımız 20'yi aşmış durumdadır. Alanında uzman kişiler tarafından verilen kurslar üyelerimizin taleplerini karşılayacak şekilde programlandı. Kodlama ve yazılım eğitimi çağı yakalamanın bir gereği olarak planladığımız bir eğitim faaliyetidir. Böylelikle sınıf içinde teknoloji ile eğitim öğretim sürecinden önce tanışmış çocuklarımızın teknolojiyi doğru ve sağlıklı kullanmalarını sağlayacak ve kendi oyununu, programını yazacak beceriye sahip eğitimci ve öğrenci yetiştirme sürecini başlatıyoruz. Yüzme kurslarını ise bayan ve erkek üyelerimize ayrı olacak şekilde planladık. Yüzme kurslarımız için Adıyaman Belediyesinden destek aldık. Bayan üyelerimize özel plates ve step kursları için gençlik ve spor il müdürlüğü ile görüşmelerimiz tamamlandı ve talepleri aldıktan sonra kurslarımızı bir program dahilinde başlatacağız. Kodlama kursunun halk eğitim merkezi binasında, yüzme kursunu Adıyaman Belediyesi Kapalı yüzme havuzunda, İngilizce ve zeka oyunları kursunun ise sendika binasında gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.