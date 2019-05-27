Eğitim-Bir-Sen yine yetkili sendika oldu

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, yetki mücadeleden başarıyla çıktıklarını belirtti.

Ali Deniz, "2018-2019 Eğitim öğretim sezonunu başı dik bir şekilde tamamladık. Adıyaman'da üyelerimizden aldığımız güçle verdiğimiz mücadelenin neticesinde yeniden bu güveni tazelemiş olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Sendikacılıkta tarih yazdık. Eğitim-Bir-Sen, her yıl yetki tazeleyerek Türkiye'de sendikacılığın başkenti olduğunu göstermiştir. Çünkü sendikacılığı slogandan projeye, kavga etmekten çözüm üreten bir anlayışa dönüştürmüştür. Şubemiz, eğitim çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik seminerler, konferanslar, paneller, sanatsal ve sosyal aktiviteler düzenleyerek içi boşaltılmış olan sendikacılığı gerçek yerine taşımıştır. Tüm bunlara karşılık Adıyaman eğitim camiası, Eğitim-Bir-Sen'i görmüş, tanımış, sevmiş ve desteklemiştir. Böylece Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi üye sayısını her yıl olduğu gibi arttırarak 6279 üye sayısına ulaşmış ve Adıyaman'da yetkili sendika olmuştur” dedi.

Deniz açıklamasında, “Bundan sonra da eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi vermeye devam ederek, sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.