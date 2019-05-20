Eğitim Bir- Sen'den ek ücret açıklaması

Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi teşkilat toplantısında konuşan Ali Deniz, Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurarak, 2019 Mayıs ayına ilişkin ek ders ücreti ödemelerinin bayramdan önce yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Öğretmenlere her ay itibarıyla tahakkuk ettirilen ek ders ücretlerinin, takip eden ayda ödendiğini belirten Başkan Deniz, “Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları cumhurbaşkanınca uygun görülmüştür. 2019 Haziran ayının ilk iki gününün hafta sonuna denk gelmesi ve sonrasında 10 Haziran tarihine kadar resmi tatil ve idari izinli sayılma nedeniyle ek ders ücreti ödemelerinin en erken öngörülen tarihten on gün sonra gerçekleştirilebileceği görülmektedir. Bayram öncesinde çalışanların mağdur olmalarını engellemek ve bayram hazırlıklarını yapabilmelerine imkan sağlamak için ek ders ücreti ödemelerinin 3 Haziran 2019'da gerçekleştirilebilmesi için gereken çalışmaların yapılmasını istiyoruz” dedi.

Eğitim Bir- Sen Genel Merkezi tarafından konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuru yapıldığını da söyleyen Başkan Deniz, “ bu hususta olumlu bir kararın çıkacağını beklediklerini ancak karar sürecinin uzatılmadan tamamlanmasının çalışanları rahatlatacak” diye konuştu.