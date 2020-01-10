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Eğitim-Bir-Sen'den İHA'ya ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı’nı (İHA) ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) ziyaret etti.


Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habip Yıldırım, Başkanvekili Mehmet Demir, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bedir Yaman, İHA'yı ziyaret etti.


Sendika yöneticileri, Gazeteci Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.


Ziyarette gazeteciler ve eğitim üzerine yapılan sohbette, Adıyaman'da basın çalışanlarının çalışma koşulları ile eğitimin içinde bulunduğu durum konuşuldu.

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